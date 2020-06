Una Champions League da centrare per il secondo anno consecutivo ed una striscia positiva da confermare, fatta di cinque vittorie in campionato, con la preziosa aggiunta del successo in Coppa Italia. Questa è la copertina di Atalanta-Napoli, match in programma giovedì 2 luglio 2020 alle ore 19.30 e valido per la 29ª giornata di Serie A. Una sfida che promette grande spettacolo, con i padroni di casa dati favoriti. Gli orobici, anche per celebrare al meglio le 400 panchine di Gasperini in Serie A, vogliono continuare la loro corsa in questo finale di stagione, con l’1 fissato a 2,13. Più alto, invece, il pareggio: 3,65. Il successo esterno del Napoli, che ha vinto nelle ultime quattro trasferte di campionato, è a 3,35. In due occasioni, ha centrato anche il “clean sheet”, un dato che, malgrado la capacità offensiva nerazzurra, mantiene la quota No Goal a 2,63. L’Atalanta, di contro, può fare affidamento sulla cabala, essendo imbattuta (un successo ed un pareggio) nelle ultime due sfide contro il Napoli. Una vittoria bergamasca senza subire gol, in ogni caso, è data a 4,60.