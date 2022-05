Ultimo appuntamento dellasi affrontanoin una sfida che mette in palio punti pesanti per la lotta Europa League e quella per la salvezza. La Dea di Gasperini, reduce dal pareggio in rimonta con il Torino nel recupero infrasettimanale, ha l'occasione di scavalcare la Fiorentina e portarsi a -1 da Lazio e Roma. La squadra di Nicola, invece cerca il quarto successo consecutivo che permetterebbe di agganciare il Cagliari in 17ª posizione.- Nelle tre sfide tra Atalanta e Salernitana in Serie A è stato realizzato un solo gol (Duvan Zapata all'andata): finora le altre due squadre contro cui i bergamaschi non hanno subito reti in campionato sono Frosinone e Ternana. L'Atalanta, inoltre, ha vinto tutte le ultime otto partite contro squadre neopromosse in Serie A segnando almeno tre gol in sei di queste e ha segnato almeno due gol in tutte le ultime sette partite casalinghe contro squadre neopromosse in Serie A, non è mai arrivata a otto volte di fila. Nel 2022, Atalanta e Salernitana hanno raccolto gli stessi punti in Serie A: 17 in 15 partite giocate. L'Atalanta non vince in casa da quattro partite di Serie A (due pareggi e due sconfitte): non arriva a cinque di fila da marzo 2016 (sette con Reja in panchina). La Salernitana ha vinto tre partite di fila per la prima volta in Serie A: l'ultima neopromossa ad arrivare a quattr vittorie consecutive è stata la Juventus nell'aprile 2008.Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di