Non è ancora decisivo, perché il campionato è lungo: tuttavia, il match di domenica al Vigorito fra Benevento e Genoa mette in palio punti pesantissimi in chiave salvezza. La squadra di Inzaghi lo affronta in una situazione di classifica che va oltre le previsioni, tanto che in caso di successo volerebbe otto punti avanti ai rossoblù, attualmente terz’ultimi. Prospettiva che gli analisti ritengono probabile, visto che il Benevento ha il ruolo di favorito, con il segno «1» offerto a 2,30, quasi un punto in meno rispetto al «2» del Genoa, dato a 3,20 e un punto secco meno del pareggio, collocato a 3,30. Piuttosto equilibrate le scelte degli scommettitori che, riferisce il bookmaker, comunque votano complessivamente per l’«1», opzionato nel 41% dei casi. Quasi identiche le percentuali del pareggio (29%) e del successo rossoblù (30%).