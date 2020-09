Dopo un debutto stagionale al cardiopalma per entrambe, Inter e Benevento domani sera al Vigorito (ore 18.00) si affronteranno nel recupero della prima giornata di campionato. La squadra di Pippo Inzaghi, che si è presentata al grande palcoscenico battendo la Sampdoria a Marassi in rimonta, non avrà vita facile contro Antonio Conte. I betting analyst vedono una vittoria scontata per i nerazzurri, offerta solamente a 1,36, una quota molto bassa che trova riscontro anche negli unici due precedenti in A tra le due squadre, entrambi terminati con la vittoria nerazzurra: 2-1 in trasferta nell’ottobre 2017 e 2-0 in casa nel febbraio 2018. Un eventuale successo con lo stesso risultato è quotato rispettivamente a 8,00 e 7,00. Poche chance di vedere un pareggio pagato 5,30, ancora più difficili i tre punti dei campani, in lavagna a 8,00. Una quota molto alta, complice il fatto che l'Inter non perde contro formazioni neopromosse in Serie A da settembre 2018 (contro il Parma), da allora nove vittorie in 11 gare.