La loro è una storia bellissima e insolita, ma domani lotteranno l'uno contro l'altro e di sicuro non potranno gioire entrambi. Benevento-Lazio è il grande confronto in panchina tra Simone e Filippo Inzaghi, legatissimi ma su barricate opposte, come accadeva quando giocavano. Simone si presenta da netto favorito: per gli analisti il successo della Lazio, in cerca di riscatto dopo due sconfitte in tre giornate, si gioca a 1,72, il pareggio è a 3,85, la vittoria del Benevento vale 5 volte la posta. Una valutazione che risente anche del percorso fin qui un po' anomalo delle due squadre: i biancocelesti hanno subìto 3 delle loro 4 sconfitte all'Olimpico, mentre fuori casa hanno vinto 4 partite su 5. Il Benevento ha conquistato allo Scida solo 4 dei suoi 11 punti, vincendo solo una volta. In tempi di porte chiuse, in pratica le due squadre hanno ribaltato gli effetti del fattore campo. Tutt'altro che impermeabili finora le due difese, ecco perché l'Over non supera 1,63, mentre l'Under vola a 2,28. Ai problemi difensivi, il Benevento aggiunge da qualche tempi anche quelli in fase di realizzazione, visto che nelle ultime 5 partite è andato in gol soltanto due volte. Per questo l'ipotesi che la squadra di Pippo Inzaghi possa segnare in entrambi i tempi vale ben 5 volte la scommessa.