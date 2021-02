Non c'è un attimo di stop, in questo 2021 di pallone. Dopo le semifinali di Coppa Italia, disputate nel corso della settimana, torna a partire da questa ser, la terza di ritorno, in scenapresso lo Stadio Renato Dall'Ara di, tra i padroni di casa guidati da Sinisae ildel grande ex Filippo, non troppo rimpianto in Emilia. I due tecnici sono stati grandi rivali in campo e grandi amici fuori e tornano a sfidarsi, dopo l'1-0 per i sanniti dell'andata. Le squadre, altalenanti finora, sono appaiate al 13esimo posto della classifica, a + 8 sulla zona rossa, ma in momenti differenti: i padroni di casa sono reduci da due vittorie e due sconfitte, gli ospiti non vincono dal 6 gennaio, dopodiché sono arrivati tre ko e due pari: sei vittorie, cinque pari e dieci sconfitte per entrambe finora, i tre punti sono fondamentali per avvicinarsi alla quota salvezza. Sfida nella sfida quella tra gli attaccanti Musa Barrow e Gianluca Lapadula, nel Benevento parte dalla panchina il nuovo acquisto Adolfo Gaich.Le due formazioni si sono affrontate solamente tre volte: tutti i tre precedenti di questo incontro sono stati giocati nel massimo campionato. Sono arrivate 2 vittorie per il Bologna ed 1 per i campani, con 4 reti segnate dai rossoblù e 1 sola dalle Streghe.