Bologna-Spal (calcio d'inizio alle ore 20.45) è l'anticipo che apre la seconda giornata di campionato in Serie A. Lo stadio Dall'Ara abbraccia Sinisa Mihajlovic, regolarmente in panchina dopo essere stato dimesso dall'ospedale una volta terminato il primo ciclo di chemioterapia per curare la leucemia. Subito in campo il cileno Medel, appena arrivato dal Besiktas. Fuori l'altro ex interista Palacio. Entrambe le squadre si sono fatte rimontare all'esordio: il Bologna sull'1-1 a Verona, la Spal da 2-0 a 2-3 con l'Atalanta.



FORMAZIONI UFFICIALI

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Soriano, Medel, Poli; Orsolini, Destro, Sansone. All. Mihajlovic.

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; D'Alessandro, Valoti, Missiroli, Kurtic, Igor; Petagna, Di Francesco. All. Semplici.

Arbitro: Di Bello.