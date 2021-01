Posticipo della della 18ª giornata di Serie A, alla Sardegna Arena si affrontano Cagliari e Milan: fischio d'inizio alle 20.45, arbitra il sig. Abisso, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



CAGLIARI – MILAN Lunedì 18/01 h. 20.45

ABISSO

LIBERTI – TOLFO

IV: PASQUA

VAR: MASSA

AVAR: LO CICERO



SECONDO TEMPO



53' - Raddoppio Milan grazie alla tecnologia: il gol di Ibrahimovic viene annullato per fuorigioco, ma il VAR convalida la rete perché Lykogiannis tiene in gioco lo svedese.



PRIMO TEMPO



39' - Fallo su Simeone, Abisso ammonisce Romagnoli ed è un giallo pesante: il capitano del Milan era diffidato e salterà la sfida con l'Atalanta.



6' - Rigore per il Milan: Lykogiannis interviene da dietro e tocca sulla schiena Ibrahimovic, lo svedese cade e Abisso assegna il penalty ai rossoneri.