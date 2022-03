Venticinque punti conquistati in ventinove gare e solo tre punti di vantaggio dalla zona retrocessione è il bilancio stagionale di un Cagliari che domani sera, alle 20:45, dovrà vedersela al Sant’Elia contro la capolista Milan che ha all’attivo ben trentotto punti in più dei sardi. Il classico testa-coda con una posta in palio che vale doppio per entrambe impossibilitate a commettere passi falsi che potrebbero condizionare i propri obiettivi stagionali con appena nove turni ancora da disputare. I rossoneri faranno visita ad una squadra che è reduce da due sconfitte consecutive, contro Lazio e Spezia, ma che era riuscita ad inanellare una striscia di risultati positivi per rilanciarsi in classifica con il classico colpo di coda. Il Milan, di contro, scenderà in campo per portare a tre le vittorie consecutive dopo i successi di misura contro l’Empoli e a Napoli. Vittorie importanti amplificate nell’importanza per il mezzo passo falso dell’Inter a Torino ora a quattro punti ma con la partita con il Bologna da recuperare. Precedenti fortemente a tinte rossonere per via dei cinquanta successi degli ospiti in grado tornare a casa con un pareggio altre ventotto volte mente sono appena nove i successi dei padroni di casa. Molti dubbi e poche certezze per la formazione che il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri manderà in campo fatto salvo per il confermato assetto tattico 3 – 5 – 2. Cragno tornerà a difendere la porta con la linea arretrata che vedrà Lovato al centro della difesa, Goldaniga a destra e Altare a sinistra. A metacampo una diga con Bellanova, Deiola, Grassi, Baselli e Dalbert che proveranno a proporre palloni da finalizzare per il tandem d’attacco Pavoletti e Joao Pedro. Nel Milan potrebbe tornare disponibile lo svedese Ibrahimovic anche se il francese Giroud sarà dal primo minuto il riferimento in attacco con Saelemaekers, Kessie e Leao di supporto. Tonali sembra recuperabile e tornerà a far coppia a metacampo con Bennacer. Tomori e Kalulu sarà la coppia dei difensori centrali con Calabria terzino destro e Theo Hernandez a sinistra. Tra i pali l’imprescindibile Mike Maignan estremo baluardo della formazione allenata da Stefano Pioli che quest’anno in trasferta è sempre andata in gol. Scontati i pronostici a favore per i rossoneri che sono bancati vincente sulla lavagna a 1,62, moltiplicatore particolarmente distante dall’1 a 5,35 e con l’X che quadruplica la posta.