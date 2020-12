Il campo ha sempre l’ultima parola, la più vera, la più sincera, quella che non si discute. Ed è il campo che detta il valore di mercato di un calciatore: gioca bene, sale; gioca male, scende. E anche lavede giocatori che a inizio campionato non convincevano e che ora, invece, stanno rispondendo presente.Prendete: anni non semplici traOra, alla, in questa Juve, è rinato. Oppure c’è chi, sulla scia della scorsa stagione, sta continuando a fare bene: non è un caso che nelladi questa settimana, dedicata ai 10 giocatori che hanno visto crescere il proprio valore, ci siano tanti giocatori delcapolista.Nessuno in top 10, anzi: ci sono calciatori come Hakimi ed Eriksen che stanno perdendo valore... (dati transfermarkt).: 28 milioni di euro.