Prima il blitz contro la Lazio, poi il trionfo contro il Liverpool. Il Napoli può chiudere la settimana perfetta domani, nell'anticipo della sesta giornata di campionato, quando ospiterà al Maradona lo Spezia. Un compito sulla carta in discesa, vista la quota a 1,26 offerta per l'«1», ma con l'ombra degli ultimi due scontri diretti in Serie A in terra partenopea, entrambi conquistati dallo Spezia. Un risultato a oggi lontanissimo, visto lo stato di forma degli azzurri: l'offerta è a 10,40 sui bianconeri (fin qui a una sola vittoria), e con il pareggio dato a 6,20. Già alta la media gol del team di Spalletti, che tra reti fatte e subite sono a 3,2 per partita: anche stavolta l'Over 2,5 parte con i favori del pronostico, a 1,44, con Simeone atteso protagonista nelle scommesse sui marcatori. Dopo il gol all'esordio in Champions, infatti, l'attaccante azzurro sarà chiamato a sostituire l'infortunato Osimhen e la sua firma sul match vale 2,00. Alle sue spalle spunta come sempre Kvaratskhelia (2,55), mentre per lo Spezia la prima scelta è Nzola a 4,50. Anche se ancora imbattuto, il Napoli ha mantenuto la porta inviolata solo nel 40% delle partite disputate finora, come emerge dal sito di statistiche Calcio.com: almeno una rete degli ospiti è quindi in quota a 1,66.