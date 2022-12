Il presidente della Lega Serie A,, ha commentato in conferenza stampa l'esito dell'Assemblea di Lega di oggi."Alla terza votazione è stato eletto il consigliere non indipendente di Lega, Rebecca Corsi, amministratore delegato dell'Empoli. Era da tanti anni che non c'era una donna nel consiglio di Lega, un segnale importante perché si è occupata a lungo di calcio femminile ed è un segnale del programma di cambiamenti e trasformazioni che la Lega dovrà intraprendere nei prossimi anni".La Lega, seguendo quanto fatto dalle altre Leghe Europee ha deciso di stanziare 500mila euro in favore della Lega Ucraina. Un segnale importante richiesto dalle leghe europee".Alla Luce di alcune interlocuzione con le autorità è stata approvata la nuova versione dei diritti tv da trasmettere alle autorità e poi partire con la pubblicazione del bando.Il calcio italiano come sta? Il contesto post-pandemico ha segnato tutto lo sport. Il calo dei ricavi e degli iscritti è stato significativo. Il calcio resta fra gli sport più praticati, ma l'impatto è stato devastante. Detto ciò, vedo segnali di ripresa nello sforzo che è stato fatto dalla Lega e della Federazione che hanno studiato e saranno approvato alcune possibilità di riforma. Il Ministro Abodi si è detto disponibile a parlare- La nostra posizione è la stessa di quella del presidente del Coni, Malagò.Il tema del lavoratore calciatore assimilato ai lavoratori dello spettacolo proposto da Marotta va approfondito. Poi ci sono problematiche non indifferenti in quel fondo per lo spettacolo che vedo complicati. Stiamo parlando di salari, quelli dei calciatori, che vanno ben oltre quei tetti previdenziali. Il tema che ha posto Marotta esiste, stiamo lavorando anche su questi aspetti. La nozione di lavoratore sportivo non sempre corrisponde, siamo a una legge dello stato del 1981".Stiamo lavorando su questo e continuiamo ad interloquire con le istituzioni. Il problema è ancora più grande del settore sport. Riguarda tutte le imprese e ha aiutato il governo a prendere coscienza della problematica più ampia""Proposte sono tante. 15 più iniziative da 8 serie di proposte legislative. Vengono discusse e le condivideremo nel corso della prossima Assemblea"."Non la reputo comprensibile l'attenzione della Lega Spagnola. Ci sono indagini in corso e non si commentano".