Serie A, chi ha più espulsioni? Nessuno come il Milan, tre squadre impunite

La 31esima giornata diè andata in archivio e dal punto di vista disciplinare non sono mancate, come di consueto, sanzioni: 11 gli squalificati in vista del 32esimo turno, ma di questi solo uno per espulsione (Nikola Krstovic in Milan-Lecce). Ma a poche giornate dal termine, quali sono le squadre più punite?Analizzando la classifica dei cartellini rimediati dalle 20 squadre del massimo campionato dopo 31 giornate emergono alcune curiosità:- Partendo dalle espulsioni,(diretti o doppia ammonizione), tallonato da altre quattro squadre che lottano per obiettivi diversi. Allungando il campo ai top-5 campionati europei, evidenzia Transfermarkt, i rossoneri di Stefano Pioli sono 'solo' quarti dietro a Union Berlino, Burnley e Getafe, primo in Europa con 9 cartellini rossi.

- Se il Milan guida la classifica dei cartellini rossi, lasi prende la medaglia d'oro per quanto riguarda i gialli e quella dei cartellini complessivi dopo 31 giornate di questa Serie A. L'è invece per distacco quella che ne ha ricevuti di meno, la seconda meno 'cattiva' ne ha ricevuti ben 13 in più.- Il portale Transfermarkt analizza anche il dato degli ultimi cinque anni e in Serie A emergono due statistiche: l'è la squadra che ha subito meno espulsioni (11),sono quelle che ne hanno ricevute di più (23), con il Milan che si ferma a 21.

