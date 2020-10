Alla luce del 3-0 a tavolino in favore della Juve e del punto di penalizzazione inflitto al Napoli, ecco come cambia la classifica di Serie A, che deve ancora tenere conto del rinvio di Genoa-Torino:



Atalanta 9 punti

Milan 9

Juventus 7

Sassuolo 7

Inter 7

Hellas Verona 6

Benevento 6

Napoli 5 (1 punto di penalizzazione)

Lazio 4

Roma 4

Spezia 3

Genoa 3*

Bologna 3

Fiorentina 3

Sampdoria 3

Parma 3

Cagliari 1

Torino 0*

Udinese 0

Crotone 0



*una partita in meno