Da una parte serve la vittoria a tutti i costi per sperare nella salvezza, dall'altra l'intenzione di confermarsi e avvicinarsi all'ottavo posto, per quello che è lo 'Scudetto' di tutte le altre. Hanno obiettivi diversi quest'oggi Cremonese e Bologna, che si sfidano allo Zini con un clima di fatto autunnale in quella che è la seconda partita del 36esimo turno della Serie A. Siamo agli sgoccioli, e i verdetti sono sempre più vicini. Fischio d'inizio alle ore 15.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



CREMONESE, (4-3-1-2): Carnesecchi; Sernicola, Chiriches, Vasquez, Valeri; Castagnetti, Pickel, Meitè; Galdames; Okereke, Tsadjout.



BOLOGNA, (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Bonifazi, Cambiaso; Schouten, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Barrow; Arnautovic.