Ha proprio l'aria di un'ultima chiamata, per la Cremonese di Davide Ballardini, la sfida casalinga contro l'Empoli. I grigiorossi sono penultimi dopo aver superato la Sampdoria, battuta nello scontro diretto dello scorso weekend al Ferraris, ma pagano ancora 10 punti di distacco allo Spezia quartultimo. L'Empoli invece è ad un passo dalla salvezza, obiettivo stagionale, ma Zanetti non vuole abbassare la guardia e vuole ottenere al più presto i punti necessari dopo aver fermato il Milan a San Siro. Assente Ciofani per infortunio, c'è Dessers con Tsadjout (non ancora Okereke) contro Caputo e Piccoli



LE STATISTICHE



La Cremonese ha subito gol in tutte le ultime sette partite casalinghe di Serie A, i lombardi non fanno peggio nella competizione dal periodo tra gennaio-maggio 1992 (10 di fila in quel caso). Di contro, l’Empoli ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite di Serie A, contro Lecce e Milan; i toscani non ottengono tre clean sheet di fila nella competizione da gennaio 2017.



Francesco Caputo ha segnato tre gol in 29 partite disputate finora in questo campionato; nella sua carriera in Serie A solo nel 2010/11 ha fatto peggio entro lo stesso numero di presenze (in quel caso realizzò un gol con il Bari in 12 gare).