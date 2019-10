Con la chiusura della campagna abbonamenti del Sassuolo, fissata per il 14 ottobre, sono ufficialmente terminate le vendite delle tessere per la stagione 2019/2020. Calciomercato.com vi offre i numeri e i dati di tutte le squadre, proponendo un confronto con l'anno precedente e la capienza totale dei vari stadi. Dall'analisi emergono alcune statistiche interessanti: a livello totale, il numero dei tifosi che tutte le domeniche coloreranno le tribune d'Italia sale a 354.488. Un numero importante, con un aumento del 10,16% (+36.401) rispetto al 2018/2019.



JUVE IN CALO, MA... - A livello di squadre, solamente in quattro registrano una diminuzione degli abbonati: Juventus, Roma, Sampdoria e Spal. I bianconeri, però, hanno deciso di non aprire alla vendita libera dopo la fase di prelazione per i vecchi abbonati, così da lasciare più biglietti singoli disponibili. I ferraresi, invece, registrano solamente un -2,6%. Asterisco doveroso anche in casa Inter, dove la vendita è stata fermata a quota 41.000 (tetto massimo).



LECCE E VIOLA SUPER - Tra le squadre che fanno registrare dati migliori, brilla l'Atalanta, che rimpie il 78% del nuovo Gewiss Stadium, mentre il San Paolo di Napoli si popola solamente per il 23%. Volano Fiorentina e Lecce: i Viola, complici gli arrivi di Commisso e Ribery, aumentano del 15%, mentre i pugliesi registrano un incredibile +275%. Merito dei 18.662 tifosi fedeli al Via del Mare: c'è voglia di Serie A. Di una Serie A che, nonostante stadi non sul modello inglese e l'aumento delle pay-tv, attira tifosi e appassionati.



ATALANTA

Abbonamenti 2019/2020: 16.620

Abbonamenti 2018/2019: 15.446

Differenza: +1.174

Totale capienza stadio: 21.300



BOLOGNA

Abbonamenti 2019/2020: 15.375

Abbonamenti 2018/2019: 13.708

Differenza: +1.667

Totale capienza stadio: 38.279



BRESCIA

Abbonamenti 2019/2020: 10.500

Abbonamenti 2018/2019: 4.195 (Serie B)

Differenza: +6.305

Totale capienza stadio: 16.743



CAGLIARI

Abbonamenti 2019/2020: 10.700

Abbonamenti 2018/2019: 10.300

Differenza: +400

Totale capienza stadio: 1.600



FIORENTINA

Abbonamenti 2019/2020: 28.026

Abbonamenti 2018/2019: 21.219

Differenza: +6.807

Totale capienza stadio: 43.147



GENOA

Abbonamenti 2019/2020: 18.200

Abbonamenti 2018/2019: 17.490

Differenza: +710

Totale capienza stadio: 36.599



INTER

Abbonamenti 2019/2020: 41.000

Abbonamenti 2018/2019: 38.000

Differenza: +3000

Totale capienza stadio: 80.018



JUVENTUS

Abbonamenti 2019/2020: 27.700

Abbonamenti 2018/2019: 29.300

Differenza: -1.600*

Totale capienza stadio: 41.507



LAZIO

Abbonamenti 2019/2020: 19.700

Abbonamenti 2018/2019: 19.300

Differenza: +400

Totale capienza stadio: 72.698



LECCE

Abbonamenti 2019/2020: 18.662

Abbonamenti 2018/2019: 6.777 (Serie B)

Differenza: +11885

Totale capienza stadio: 31.533



MILAN

Abbonamenti 2019/2020: 32.000

Abbonamenti 2018/2019: 30.000

Differenza: +2.000

Totale capienza stadio: 80.018



NAPOLI

Abbonamenti 2019/2020: 13.000

Abbonamenti 2018/2019: no campagna abbonamenti

Differenza: /

Totale capienza stadio: 55.000



PARMA

Abbonamenti 2019/2020: 13.102

Abbonamenti 2018/2019: 12.709

Differenza: +393

Totale capienza stadio: 22.352



ROMA

Abbonamenti 2019/2020: 21.559

Abbonamenti 2018/2019: 23.398

Differenza: -1.839

Totale capienza stadio: 72.698



SAMPDORIA

Abbonamenti 2019/2020: 16.302

Abbonamenti 2018/2019: 17.042

Differenza: -740

Totale capienza stadio: 36.599



SASSUOLO

Abbonamenti 2019/2020: 7.411

Abbonamenti 2018/2019: 6.305

Differenza: +1.106

Totale capienza stadio: 23.717



SPAL

Abbonamenti 2019/2020: 8.097

Abbonamenti 2018/2019: 8.311

Differenza: -214

Totale capienza stadio: 16.134



TORINO

Abbonamenti 2019/2020: 12.143

Abbonamenti 2018/2019: 10.985

Differenza: +1.158

Totale capienza stadio: 28.177



UDINESE

Abbonamenti 2019/2020: 13.800

Abbonamenti 2018/2019: 12.926

Differenza: +874

Totale capienza stadio: 25.132



VERONA

Abbonamenti 2019/2020: 10.591

Abbonamenti 2018/2019: 7.676 (Serie B)

Differenza: +2.915

Totale capienza stadio: 39.211