Serie A: De Rossi favorito nel primo derby da allenatore. Juventus-Fiorentina, il fattore Stadium

Ne ha giocati trentuno e vinti quattordici, ma da allenatore sarà il primo.si appresta a vivere l'esordio nel derby dinella nuova veste di allenatore, in un match che dirà molto del futuro giallorosso nella corsa alla prossima Champions League. Sarà prima volta anche per Tudor, che dopo i tre punti con la Juventus vuole portare a casa un'altra vittoria prestigiosa che rilancerebbe le ambizioni europee della. Per il match clou del turno di Serie A, gli esperti puntano sui giallorossi, favoriti a 2,21, mentre il successo biancoceleste si gioca a 3,64 e il pareggio a 3,00. La Roma è anche chiamata a risollevare le statistiche dopo gli ultimi quattro derby: un pari e tre vittorie biancocelesti, compresa quella nei quarti di Coppa Italia dello scorso gennaio. Sempre gli ultimi quattro incroci, inoltre, sono terminati con il segno Under 2,5, in vantaggio per il match di sabato a 1,65 rispetto all'Over, proposto a 2,10; opzione Goal (1,82), invece, avanti rispetto al No Goal (1,88). Dybala, recuperato dall'infortunio, è ancora a caccia del primo gol nel derby della Capitale: l'argentino paga 3,00, così come il compagno di reparto Lukaku. Si sale a 3,50 per Immobile, che insegue Rocchi (5) e Piola (6) nella classifica laziale dei marcatori nel derby.

Domenica sera l'attenzione si sposta sull'Allianz Stadium, dove i padroni di casa dellaricevono la. Entrambe hanno abbassato il rendimento nel girone di ritorno (13 punti la Juve, 10 i toscani con una gara in meno), ma si sono risollevate vincendo nell'andata della semifinale di Coppa Italia. I bianconeri hanno anche vinto undici delle ultime dodici sfide casalinghe contro la Fiorentina e partono avanti a 1,80, su Planetwin365. Il colpo esterno si gioca a 4,45, mentre il pareggio si attesta a 3,55. Sfida con pochi gol secondo i bookie: Under 2,5 (1,65) preferito all'Over (2,11) e No Goal (1,80) al Goal (1,90). Vlahovic e Chiesa cercano la prima rete alla loro ex squadra: il serbo paga 2,30, l'italiano 3,45. Tra i viola quota 4,25 per la coppia Nico Gonzalez-Belotti.

Impegni sulla carta in discesa, invece, per le due milanesi. Con il primo posto ormai in cassaforte, la capolistafa visita all'per aggiornare i record di un campionato quasi perfetto: nerazzurri favoriti a 1,45, pareggio offerto a 4,50 e colpo friulano 6,70. Ancor più bassa a 1,35 la vittoria delin casa contro il, in lavagna a 8,32. In chiave Champions, trasferte insidiose per Bologna e Atalanta contro due squadre in piena lotta salvezza: rossoblù proposti a 1,93 contro il Frosinone (3,96), bergamaschi a 1,73 sul campo del Cagliari (4,50).