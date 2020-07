Ogni derby che si rispetti sfugge ai facili pronostici e quello di Genova non fa eccezione. Domani sera a Marassi va in scena la stracittadina numero 74 in Serie A, con la Samp imbattuta da oltre quattro anni. Le ultime sette sfide vedono cinque successi doriani e due pareggi. Considerando anche il differente momento delle due squadre, i ragazzi di Claudio Ranieri, reduci da tre successi consecutivi in campionato contro Udinese, Cagliari e Parma, partono leggermente favoriti secondo i betting analyst con una quota di 2,55 rispetto al 2,90 del Genoa, mentre il pareggio si gioca a 3,30. Grande equilibrio anche tra Over, in lavagna a 1,85, e Under, dato a 1,96. Non è da escludere un risultato molto tirato: l’1-0 in favore della Sampdoria è in quota a 9,00. Occhio però allo 0-3 per il Genoa, stesso punteggio dell’ultima vittoria rossoblù, datata 8 maggio 2016: pagherebbe 29 volte la posta.