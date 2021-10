La Lega Calcio ha diramato le statistiche di serie A per il mese di settembre, in particolar modo su quale squadra ha avuto il maggior possesso passa, il miglior rapporto tiri/percentuali realizzative, e su quale giocatore ha corso il maggior numero di kilometri di media in una singola gara.



Ecco i "vincitori" del mese:



- ripartizione tiri e percentuale di gol realizzati: Inter, 108 tiri nello specchio della porta e 20 gol segnati;

- maggior possesso palla: Milan;

- giocatore con maggior numero di kilometri percorsi di media durante la partita: Cristante, 11,72 km percorsi per 579 minuti giocati