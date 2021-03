Secondo La Gazzetta dello Sport ci sono ottime possibilità che si arrivi alla delibera definitiva per l’assegnazione dei diritti tv. Le offerte sul tavolo (di Sky e Dazn) scadono lunedì prossimo, i club concordano sulla volontà di non correre il rischio di annullare il bando. Senza vendita entro fine mese occorrerebbe ripartire da capo: nuovo bando e nuove offerte, ma al ribasso.La proposta da 840 milioni di Dazn, più consistente di quella della concorrenza (Sky), ha già la preferenza della maggioranza delle società. I. Il Cagliari era uscito dal gruppo dei sì non per ritirare il proprio supporto, ma per lavorare prima a una sintesi delle diverse posizioni e arrivare poi a un accordo condivis. La loro richiesta era quella di affrontare la questione dell’ingresso dei fondi nella struttura della A contestualmente al tema dei diritti tv: l’offerta dei private è tornata sul tavolo (Cvc, Advent, Fsi pronti a versare 1,7 miliardi per il 10% delle quote) ma oggi la priorità sono le televisioni. Così, nella votazione di domani la maggioranza potrebbe essere raggiunta: servono 14 voti per la cessione dei pacchetti.(nel frattempo si è mossa per garantire il traffico simultaneo sui grandi numeri tipici delle partite di A con un accordo per l’acquisto di frequenze da Persidera, che assicuri un’ulteriore copertura digitale) e per l'offerta inammissibile di Sky.