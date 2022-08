Il conto alla rovescia è iniziato anche per la serie A edizione 2022/2023 che scenderà in campo nel prossimo weekend per disputare le gare della prima giornata. Tornerà in campo anche quel Milan che si fregerà quest’anno di uno scudetto su una maglia dove mancava da ben undici stagioni. E per la prima da campione d’Italia in carica affronterà sabato alle 18:30 a San Siro la nuova Udinese di Andrea Sottil che aspira a disputare un torneo dignitoso possibilmente da prima parte della classifica. È un Milan ambizioso quello che sarà riproposto da Stefano Pioli più che mai deciso non solo ad onore il titolo vinto ma possibilmente di bissarlo per centrare l’obiettivo dei venti scudetti conquistati e fregiarsi della seconda stella. Bilancio estremamente positivo per i rossoneri nei precedenti confronti con i bianconeri tra le mura amiche. Nelle ultime trentuno gare hanno vinto diciassette volte, pareggiato otto e perso sei volte. L’1 a 1 è il risultato più frequente quando il Milan gioca in casa con ben cinque gare terminate con questo risultato. Terminate 1 a 1 anche i due confronti della scorsa stagione sia all’andata che al ritorno. L’ultima vittoria in ordine di tempi dei padroni di casa a Milano risale al gennaio del 2020 mentre è del 2016 ultimo successo a San Siro degli ospiti. Per la prima stagionale Pioli difficilmente proporrà il nuovo acquisto il belga Charles De Ketelaere. Panchina per lui e anche per i nuovi arrivati Adli e Origi. In campo, quindi, l’undici rodato della passata stagione con in porta ancora una volta l’insostituibile Maignan estremo difensore di una retroguardia con Tomori e Kalulu coppia centrale e con Florenzi terzino destro e Theo Hernandez ad agire sul versante opposto. Anche questa volta Giroud sarà il riferimento in attacco della squadra potendo contare anche del supporto di Saelemaekers, Diaz e Leao. In mediana riproposti Bennacer e Krunic. Possibile difesa tutta nuova rispetto alla scorsa stagione per l’Udinese per l’indisponibilità di Beto e la cessione dello spagnolo Pablo Marì accasatosi con il Monza. Silvestri troverà spazio tra i pali protetto da una difesa a tre con Becao a destra, Nuytinck a sinistra e Bijol al centro. Walace in cabina di regia con gli esterni Soppy e Udogie esterni affiancati da Pereyra e Makengo. Il reparto offensivo, infine, dovrebbe essere formato dal tandem Success e Deulofeu. Per la prima dei campioni di Italia del Milan i betting analyst colorano di rossonero la lavagna proponendo l’1 basso a 1,40, ben lontano dal 2 a 7,40 con l’X che moltiplica per 4,70.