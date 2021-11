La 13esima giornata di Serie A si presenta come quella dei bomber. Il calendario offre diversi duelli tra attaccanti di razza pronti a dire la proria in campo per portare a casa punti e reti buona per la classifica marcatori. Lente d’ingrandimento, in questo caso, puntata su San Siro dove la sfida tra Inter e Napoli rappresenta anche il duello tra Edin Dzeko e Victor Osimhen. Il bosniaco chiamato a non far pesare l’assenza del partente Romelu Lukaku è entrato subito nei cuori dei tifosi interisti che si affidano a lui per rilanciare le ambizioni scudetto. Un suo gol contro la squadra di Spalletti vale 2,85 volte la posta per i betting analyst di mentre sale a 3 il bomber nigeriano, alla ricerca della definitiva consacrazione per portare i partenopei verso un clamoroso scudetto. Altro duello nella sfida è quello tra Dusan Vlahovic e Zlatan Ibrahimovic in Fioretina-Milan: il serbo non ha mai nascosto di ispirarsi proprio allo svedese e una sua rete davanti agli occhi dell’idolo di una vita si trova a quota 2,50 mentre la risposta di Ibrahimovic, pronto a trascinare i rossoneri, vale 2,25 volte la posta.