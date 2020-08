Attraverso un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha reso noti i premi per la stagione 2019/2020, conclusasi domenica sera. Va a Paulo Dybala il titolo di MVP: la Joya chiude con 33 presenze, 11 gol e altrettanti assist. Insieme a lui un compagno di squadra: Wojciech Szczesny è il miglior portiere. A Stefan De Vrij il premio di miglior difensore, al Papu Gomez quello di miglior attaccante, mentre è inevitabilmente di Ciro Immobile il titolo di miglior attaccante. Chiude le nomination il premio di miglior giovane per Dejan Kulusevski.



CRITERI - "La classifica - si legge - è stata redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform (si-stema brevettato nel 2010 con K-Sport), con l’ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sports. Per il calcolo finale sono state considerate tutte le partite disputate in Serie A TIM, Coppa Italia Coca-Cola e Coca-Cola Supercup".