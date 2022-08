Pochi mesi fa la Serie A incoronava Ciro Immobile come capocannoniere per la quarta volta in carriera. L'attaccante della Lazio diventava così il primo italiano a riuscirci, ma con una nuova stagione alle porte non sembra volersi fermare. L'ex Torino è infatti uno dei favoriti per portarsi a casa lo scettro della classifica marcatori anche nel campionato alle porte, assieme allo juventino Dusan Vlahovic e all'interista Romelu Lukaku, tornato proprio quest'estate in nerazzurro. I betting analyst offrono a 4 per tutti e tre la conquista del titolo di capocannoniere, con un grosso vantaggio sugli inseguitori: Victor Osimhen vede il traguardo a 10, mentre Tammy Abraham e Lautaro Martinez sono offerti a 12. Più indietro l'atalantino Duvan Zapata, per cui la vittoria della classifica marcatori paga 15 volte la posta. Il primo milanista è Olivier Giroud, in quota a 25.