Laseconda in classifica chiude il suo campionato sul campo dell', ex squadra del portiere eletto migliore della Serie A 2022-23, Ivan. I toscani sono già salvi, ma non per questo hanno rallentato il loro andamento, ne sa qualcosa la Juventus uscita qualche giorno fa con le ossa rotte dal Castellani. Sarri chiede un ultimo sforzo ai suoi prima di concentrarsi sulla prossima Champions League, anche per rifarsi del clamoroso pareggio dell'andata, maturato nel finale all'Olimpico con le reti di Caputo e Marin. La differenza di punti in classifica di quasi 30 punti non inganni, a Empoli sarà partita vera. Assente il bomber ex Sassuolo, a sfidareci sarà Piccoli supportato da, l'uomo più in forma. Curiosamente out sia Ebuehi sia Lazzari, i terzini destri titolari, sostituiti dacon Hysaj che scala.Laè rimasta imbattuta nelle ultime otto partite di Serie A contro l’Empoli, vincendone sei di fila e pareggiando le ultime due; i capitolini e i toscani non hanno mai pareggiato tre sfide di fila nella competizione.L’ha conquistato 43 punti in questo campionato e in caso di vittoria eguaglierebbe il suo secondo miglior risultato nella storia della competizione: 46 punti, come nel 2015/16 (solo nel 2006/07 – 54 – ha fatto meglio).La Lazio è l'unica squadra dei maggiori cinque campionati europei a vantare tre centrocampisti con almeno nove reti realizzate in questa stagione:è a quota 21 gol con la maglia dell’Empoli in Serie A, classificandosi come terzo giocatore con più reti con i toscani nel massimo campionato, dietro solo a Massimo Maccarone (28) e Francesco Tavano (25); il classe ‘87 ha realizzato tre reti nelle sue ultime tre gare di campionato: tante quante nelle precedenti 33 partite di questo torneo.