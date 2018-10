il posticipo dell’ottava giornata di Serie A. Allo stadio Castellani alle 20.30 si affrontano la squadra di Andreazzoli, terzultima in classifica a 5 punti, e quella di Di Francesco, decima con 11 punti. La formazione di casa è reduce dalla sconfitta per 1-0 contro il Parma e non vince dalla gara d’esordio del 19 agosto con il Cagliari. I giallorossi hanno vinto 5-0 in Champions League contro il Viktoria Plzen e in precedenza avevano vinto 3-1 il derby della Capitale contro la Lazio., nei padroni di casa mancano Mchedlidze, Antonelli, Pasqual, Lollo, Rodriguez e Polvani. L’ultima sfida tra Roma ed Empoli l’hanno vinta i giallorossi per 2-0 l’1 aprile 2017.- Queste le statistiche fornite da Opta per il match:(1-0, gol di Nicola Pozzi): da allora cinque vittorie giallorosse e tre pareggi. In tre delle ultime sei trasferte al Castellani contro l’Empoli in Serie A, la Roma non ha trovato la via del gol. L’Empoli non vince dalla prima giornata di questo campionato: da allora solo due punti in sei gare, nelle quali ha segnato soltanto tre gol.: è dal gennaio 2013 che non perde tre incontri di fila in campionato lontano dall’Olimpico.: sette gol realizzati, quattro dei quali nelle ultime due partite giocate. La Roma è la squadra che ha realizzato più gol su palla inattiva in questo campionato: ben cinque e nessuno di questi su calcio di rigore. Le due squadre che hanno colpito più legni in questo campionato sono Empoli (sei) e Roma (cinque). Edin Dzeko, doppietta nell’ultimo incrocio in Serie A contro l’Empoli (aprile 2017), ha siglato un solo gol nelle prime sette giornate di campionato: non gli capitava dal suo primo anno in Italia (2015/16), poi concluso con solo otto gol segnati in totale. Lorenzo Pellegrini ha segnato il suo unico gol su rigore in Serie A contro l’Empoli, con la maglia del Sassuolo nel dicembre 2016 (unico incrocio con i toscani).ha effettuato 24 conclusioni finora, almeno il doppio di qualsiasi altro giocatore dell’Empoli in questa Serie A: di queste(primato in questo campionato)., cheNella stagione 2018-19, conè possibile vedere oltre 100 match diin esclusiva e tutta la. Oltre a, fra gli altri eventi proposti danella stagione 2018-19, ci sono anche Liga e Ligue 1.