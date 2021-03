Le acerrime rivali si sfideranno domani, alle 12:30, sul campo di Vinovo per la quindicesima giornata di Serie A ., che sembra inafferrabile e non si concede pause. Il Milan però c'è ed è ancora in corsa scudetto perchéUn ulteriore ko nello scontro diretto lancerebbe la Juve verso la conquista del quarti titolo consecutivo, il colpo esterno delle ragazze di Ganz rimescolerebbe completamente le carte a 7 giornate dalla fine del torneo.- La storia delle sfide tra Juventus e Milan racconta di gare spesso molto tirate e decisive per l'assegnazione del tricolore. Al termine della stagione 2018/2019, primo anno per le rossonere in Serie A, le bianconere vincono lo scudetto con 56 punti: rossonere dietro, al terzo posto, con 51. Nel campionato successivo, quello 2019/2020, si gioca soltanto l’andata a causa della Pandemia da Covid-19 che vede sospeso il campionato, assegnando lo scudetto alla Juve che alza il suo terzo titolo con 44 punti in classifica: Milan ancora terzo con 35.- Il centrocampista della Juveha presentato così la sfida a Sky: "Quando giochi per vincere uno scudetto tutte le partite sono uguali". Una calma a cui fa da contraltare la determinazione di una delle giocatri di riferimento di cassa Milan, la spagnola. Arrivata a Milano nel mercato di riparazione di gennaio, ha giocato in tre diversi continenti e vinto due titoli nazionali .", continua Rosucci. "Il Milan l’ha dimostrato comprando anche, calciatrice giapponese di un certo livello. La Serie A femminile sta crescendo molto e questo mi rende davvero felice".