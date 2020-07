Il momento è critico e a certificarlo sono anche gli scommettitori. Dopo due sconfitte consecutive, la Roma arriva a un appuntamento cruciale per continuare la rincorsa all'Europa, ma contro il Napoli - già sicuro dell'Europa League grazie alla vittoria della Coppa Italia - la battaglia sarà durissima: per la sfida al San Paolo, dove i giallorossi sono imbattuti dal 2014, gli azzurri sono favoriti a 2,10 sul tabellone, contro il 3,65 del pareggio e il 3,45 di Fonseca e i suoi. Molto più nette le scelte di chi ha puntato sull'incontro: nell'82% dei casi le preferenze sono andate sui partenopei e solo il 10% ha scelto il «2» scacciacrisi della Roma. Al di là del risultato, il testa a testa di domenica sera promette scintille: gli ultimi quattro incroci tra le due squadre sono sempre finiti con entrambe le squadre a segno (il Goal stavolta si gioca a 1,57) e per tre volte è arrivato anche l'Over 2,5 (ora a 1,70). Occhi puntati anche sulla possibilità di uno o più calci di rigore: il gol su penalty del Napoli è offerto a 4,80, la rete della Roma dagli undici metri pagherebbe 7,00.