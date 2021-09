La vittoria sull'Atalanta subito dopo la sosta per le nazionali, in un match che la vedeva sfavorita, ha mostrato come la Fiorentina possa puntare alla parte sinistra della classifica. Per rafforzare le ambizioni, serve però una vittoria nel match della quarta giornata di Serie A in programma domani in casa del Genoa, reduce a sua volta dalla vittoria di Cagliari. I betting analyst concedono corpose chance a Vlahovic e compagni, il cui successo è in quota a 2,20. Match in salita, ma non impossibile, per il Grifone, che, contando anche sul fattore campo, non è dato per spacciato: l'«1» paga infatti 3,40, mentre un esito da un punto a testa si gioca a 3,25. Non sono attese valanghe di gol, tanto che l'Over si mantiene piuttosto alto, a 1,95, con l'Under considerato leggermente più probabile, a 1,85. Per quanto riguarda il risultato esatto, è l'1-1 a trovarsi in pole position a 6,25, seguito dallo 0-1 per i toscani proposto a 8,00. A 8,50, invece, l'1-2 della Viola, mentre l'1-0 del Genoa e un pareggio a reti bianche pagano 10 volte la posta.