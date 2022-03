La 29esima giornata di Serie A continua con il lunch match della domenica traI viola, che arrivano dal pareggio contro l’Hellas Verona, non vincono da tre partite tra campionato e Coppa Italia (ko contro la Juventus), di fronte i rossoblu di Mihajlovic, che in trasferta non centrano i tre punti del 22 dicembre contro il Sassuolo.Era il 5 dicembre, si giocava il sedicesimo turno di campionato e a decidere furono le reti di Maleh, Biraghi e Vlahovic.Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Gonzalez, Piątek, Sottil.Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Hickey; Orsolini, Soriano; Arnautovic.