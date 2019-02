Tre successi di fila per l'Inter dopo lo scoppio del caso Icardi, che salterà anche la trasferta di Firenze. Gli analisti SNAI, sulla scorta del trend positivo, danno una leggera fiducia ai nerazzurri, carichi dopo la qualificazione agli ottavi di Europa League, nonostante al Franchi il loro successo manchi dal febbraio 2014. Il «2» è in vantaggio di un soffio, a 2,60, mentre vincere domenica con lo stesso risultato di cinque anni fa (1?2) è una possibilità da 10 volte la scommessa. Per la Fiorentina, in serie utile da otto turni, la quota si discosta poco, ed è a 2,75, con il pareggio a 3,25. Con Icardi ancora out, ci sarà di nuovo spazio per Lautaro Martinez, ritenuto il più probabile marcatore, a 3,00. Identica la quota per Luis Muriel, arrivato a gennaio in viola, ma già autore di quattro reti con la nuova maglia.