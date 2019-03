Sarà Fiorentina-Lazio la partita che chiuderà il programma domenicale della 27esima giornata di Serie A. Per i viola si tratta di una sorta di ultima chiamata per la zona Europa League senza dover riporre tutte le sue speranze sulla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta; a -8 dal sesto posto, i viola hanno però raccolto un solo successo nelle ultime 5 uscite.



Per i biancocelesti di Simone Inzaghi, rilanciati alla grandissima dal 3-0 nel derby rifilato alla Roma, l'imperativo categorico è portare a casa altri 3 punti per agganciare momentaneamente in classifica proprio i giallorossi e soprattutto restare agganciati al treno della Champions League.



Ecco alcuni dati sulla partita forniti da Opta:



La Fiorentina è la squadra contro cui la Lazio ha sia vinto più partite (52) sia segnato più gol (191) in Serie A.

La Fiorentina ha subito gol in tutte le ultime 10 sfide contro la Lazio in Serie A (23 reti), dopo che aveva mantenuto la porta inviolata in tutte le precedenti tre. La Lazio ha vinto sei delle ultime otto trasferte contro la Fiorentina in Serie A (2P), tanti successi quanti nelle precedenti 23 al Franchi.



La Fiorentina è uscita sconfitta nell’ultimo match contro l’Atalanta, i viola non hanno ancora perso due match di fila nella Serie A in corso. La Lazio ha segnato in tutte le ultime nove partite di Serie A: l’ultima volta che i biancocelesti sono andati in gol per almeno 10 gare di campionato consecutive risale a dicembre 2017.

La Fiorentina è la squadra che ha utilizzato la formazione titolare in media più giovane nei cinque maggiori campionati europei in corso (24 anni e 59 giorni). Solo la Juventus (una) ha subito meno reti nei primi 15 minuti di gioco di Fiorentina e Lazio (entrambe a quota due) nel campionato in corso. La Lazio ha subito due reti di testa in questa Serie A - soltanto Liverpool, Bayern Monaco e Huesca ne hanno incassate meno con questo fondamentale nei cinque maggiori campionati europei in corso (una ciascuna).



La prima ed unica marcatura multipla di Jordan Veretout in Serie A è arrivata proprio contro la Lazio nell’aprile 2018 al Franchi (tripletta in quell’occasione per il centrocampista della Fiorentina).

L’ultima volta che Luis Alberto ha trovato la rete in trasferta in Serie A risale al match dello scorso aprile contro la Fiorentina, doppietta per il fantasista spagnolo nel successo della Lazio per 4-3.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:

​

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Ceccherini, Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Benassi, Edimilson, Veretout; Chiesa, Muriel, Gerson.



Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. ​





