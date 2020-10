. Viola reduci dal successo di misura sul Torino e dalla rocambolesca sconfitta di Milano contro l'Inter. I blucerchiati, invece, sono ancora alla ricerca dei primi punti stagionali: sin qui sono arrivati i due ko contro Juve (0-3) e Benevento (2-3).Viola alla ricerca del gol: al Franchi, lo scorso anno, ha trovato più di una rete solo in quattro occasioni (3 vittorie, una sconfitta). Fari puntati su Gaetano Castrovilli, in rete in entrambe le sfide di questo inizio di stagione. Le sue 5 marcature in Serie A, sin qui, sono state segnate tutte nel secondo tempo. Sono 122 i precedenti tra le due formazioni nel campionato italiane: 43 i successi viola, 45 i pareggi, 34 le vittorie blucerchiate. Doppia vittoria toscana la scorsa stagione: 2-1 al Franchi, addirittura 5-1 a Marassi.