Nel secondo anticipo della quarta giornata di Serie A, si affrontano due delle sorprese di inizio campionato, Fiorentina e Spal. La squadra di Pioli vuole ripartire dopo la sconfitta di Napoli e il pareggio nel recupero del primo turno contro la Sampdoria, mentre la Spal si affida ancora una volta alla miglior difesa del torneo per confermare l'ottimo momento e provare a riscavalcare il Sassuolo al secondo posto.



Ecco alcune statistiche sul match fornite da Opta:



La SPAL ha vinto solo una delle ultime 11 sfide di Serie A contro la Fiorentina (4N, 6P), parziale in cui è rimasta a secco di gol in sette occasioni.



La Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata negli ultimi sei precedenti incontri contro la SPAL al Franchi in Serie A, cinque di questi però sono stati giocati negli anni ’60. La Fiorentina ha vinto entrambi i precedenti incontri casalinghi in questo campionato; è dalla Serie A 2015/16 che la squadra viola non vince in tutte le prime tre gare giocate tra le mura amiche.



Tre successi nelle prime quattro gare di questo campionato per la SPAL: la squadra di Ferrara non ha mai ottenuto quattro successi nelle prime cinque partite stagionali di Serie A. La SPAL ha registrato tre clean sheet in quattro incontri giocati finora in questa Serie A: nessuna squadra ha fatto meglio nei cinque maggiori campionati europei 2018/19. La Fiorentina ha passato solo 11 minuti in situazioni di svantaggio in questo campionato, meno di ogni altra squadra. La SPAL ha segnato tutte le sue quattro reti in questo campionato nel corso del secondo tempo.



Con gli ultimi sette tiri effettuati in campionato Marco Benassi ha realizzato ben tre gol; tanti quanti quelli segnati con le precedenti 59 conclusioni nella massima serie. Giovanni Simeone ha preso parte attiva a sei gol nelle ultime sette presenze al Franchi in A, inclusa la sua prima - e ad oggi unica - tripletta nella massima Serie, contro il Napoli ad aprile.

Andrea Petagna è andato in gol nell’ultima sfida di campionato contro la Fiorentina (a febbraio). Autore della sua prima doppietta in Serie A nell’ultima giornata, Petagna ha segnato in due incontri di fila nella competizione solo una volta, nell’ottobre 2016.