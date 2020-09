LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Ci siamo, riparte la. Oggi, con fischio d'inizio alle ore 18, prende il via il campionato 2020/2021. Ad aprile le danze la sfida tra, in un Franchi senza tifosi. Diversi i nuovi innesti nelle due squadre:per i granata. Esordio in panchina per Marco, reduce dall'esperienza negativa al Milan. Confermato invece, che al momento può ancora contare su Federico. I viola vanno in gol da 13 gare consecutive contro i granata in Serie A, è la striscia in corso più lunga contro una singola avversaria nel massimo campionato.. I viola hanno subito 109 gol alla prima giornata di campionato (più di ogni altra squadra in Serie A) e ha vinto solo una delle ultime 4 prime stagionali (nel 2018 contro il Chievo).Christianha segnato in entrambi gli esordi stagionali di Serie A; l’attaccante classe 1997 della Fiorentina ha già realizzato un gol contro il Torino in campionato (nel dicembre 2018 con la maglia del Genoa). Andreaè rimasto a secco di gol nelle cinque gare più recenti di Serie A. L’attaccante potrebbe trovare il gol in due esordi stagionali di fila in Serie A per la prima volta in carriera (rete contro il Sassuolo alla 1ª giornata del 2019/20)(3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Duncan, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Kouamé.(4-3-1-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Nkoulou, Ansaldi; Meité, Rincon, Linetty; Berenguer; Belotti, Zaza.