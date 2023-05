, centrando la Top10 e provando a prendersi l’8° posto in graduatoria, ad un passo dalla zona che permette la qualificazione alle prossime coppe europee., gli uomini di Vincenzo Italiano cercheranno di concludere al meglio questo rush finale di stagione, che li vedrà impegnati anche in finale di Coppa Italia contro l’Inter e giovedì prossimo nella trasferta svizzera per affrontare il Basilea e ribaltare la sconfitta dell’andata, centrando così la finale di Europa Conference League. La viola viene da un ottimo momento di forma davanti al pubblico di casa, dove non perde da 6 turni – 3 pareggi e 3 vittorie - seppur abbia centrato una sola affermazione nelle ultime 5 partite. Di contro, i friulani sono liberi da qualsiasi altra distrazione, non essendo impegnato in alcun altro fronte, e possono concentrarsi esclusivamente sulla corsa all’8° posto, anche se il rullino di marcia in trasferta dei bianconeri non è senz’altro ottimale: 2 soli successi nelle ultime 10 lontano dalla Dacia Arena, più un pareggio e ben 7 sconfitte.Il prossimo sarà il confronto numero 94 in Serie A tra Fiorentina e Udinese: bilancio a favore dei toscani con 43 vittorie contro le 23 bianconere, completano il quadro 27 pareggi. Andrea Sottil ha vinto l’unico precedente in Serie A contro Vincenzo Italiano, un 1-0 risalente alla gara di andata tra Udinese e Fiorentina di questo campionato. Vincenzo Italiano non ha mai pareggiato contro l’Udinese in Serie A: due vittorie e tre sconfitte per lui, comprese le ultime due in ordine di tempo – in tre dei cinque precedenti, inoltre, le sue squadre non hanno trovato la via della rete contro i friulani.