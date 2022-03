Ripartire dopo la beffa subita in Coppa Italia contro la Juventus per non perdere il treno europeo. È questo l’obiettivo di Vincenzo Italiano e della sua Fiorentina che, al “Franchi”, affrontano il Verona, una delle squadre più in forma dell’intera Serie A. Sarà un match duro per i viola che partono comunque con i favori del pronostico, secondo gli esperti, in quota a 2,02 contro il 3,74 dei gialloblù. Fissato invece a 3,54 il segno «X». Padroni di casa che tra le mura amiche hanno trovato sempre la via del gol – tranne che nel match contro la Lazio – contro il quarto attacco del campionato, vero punto di forza della formazione di Tudor: due ingredienti che lasciano propendere per una partita all’insegna dello spettacolo, con il Goal, a 1,60, nettamente avanti sul No Goal offerto a 2,30. Per quanto riguarda invece i possibili marcatori del match, lo spauracchio numero uno per la Fiorentina è senza dubbio Giovanni Simeone, reduce dalla tripletta nel derby contro il Venezia e terzo nella classifica marcatori dietro Vlahovic e Immobile con 15 reti. Il gol dell’ex si gioca a 2,50 mentre dopo la rete del momentaneo pari nell’ultimo match contro il Sassuolo, cerca continuità realizzativa Arthur Cabral: una replica dell’ex Basilea vale 3 volte la posta.