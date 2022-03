Nelle ultime dieci partite, Genoa e Torino insieme hanno totalizzato ben otto pareggi, due sconfitte e nemmeno un successo. I rossoblu vengono addirittura da sette «X» consecutive, ma anche senza vittorie continuano a sognare la salvezza. I granata hanno accarezzato i tre punti contro l’Inter, salvo venire raggiunti nel finale. La squadra di Juric però vuole tornare a vincere e sul campo dei liguri parte favorita nei pronostici: il «2» del Torino è offerto a 2,35, mentre l’«1» e il pareggio sono entrambi offerti a 3,25. L’ultima volta che una partita del Genoa è terminata con più di tre reti è stato in occasione del 6-0 subito dalla Fiorentina. In una sfida contro la quinta miglior difesa del campionato non può che prevalere l’Under, in quota su 888 a 1,64, mentre è alto l’Over a 2,25. Più equilibrio invece tra Goal, a 1,91, e No Goal, a 1,84. Tra i risultati esatti avanti l’1-1, a 6,10, mentre lo 0-1 paga 7 volte la posta. Il pareggio per 0-0 e l’1-0 in favore dei rossoblu si giocano a 8,50. RED/Agipro