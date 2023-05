a) SOCIETA'

b) CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

c) ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

e) ALTRI TECNICI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

. Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni dopo la: una giornata ae altri otto giocatori che, da diffidati, hanno rimediato un cartellino giallo.Il Giudice sportivo,premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciassettesima giornata ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Hellas Verona, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Monza, Napoli, Roma, Salernitana, Torino e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,delibera,salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bengala e un fumogeno sul terreno di giuoco che costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara due volte per circa trenta secondi; per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco un bengala e una bottiglietta in plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi e altri oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti della dirigenza della squadra avversaria.Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 23° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.: doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.: doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.: doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).: per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).BIJOL Jaka (Udinese)HIEN Isak Malcolm Kwaku (Hellas Verona)RABIOT Adrien (Juventus)MARI VILLAR Pablo (Monza)DIA Boulaye (Salernitana): per essersi, al 49° del secondo tempo, alzato dalla panchina aggiuntiva, entrando all’interno del terreno di giuoco, assumendo un atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.: per avere, al 49° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.: per avere, al 49° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.