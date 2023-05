B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

a) SOCIETA'

b) CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

c) ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

dopo l'alterco in Fiorentina-Udinese. Ilha reso note le decisioni dopo la: oltre al difensore e al centrocampista si fermano per un turno anche altri quattro giocatori,Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 16 maggio 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:N. 95SERIE A TIMGare del 12-13-14-15 maggio 2023 - Sedicesima giornata ritornoIn base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:Il Giudice sportivo,premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata ritorno sostenitori delle Società Bologna, Hellas Verona, Lazio, Lecce, Milan, Monza, Napoli, Roma, Salernitana, Sampdoria, e Spezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,delibera,salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco, due petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco, alcuni contenitori di piccole dimensioni vuoti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco, un petardo e tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.: per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, reiterando tale atteggiamento al rientro negli spogliatoi.: per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).TRESSOLDI NETTO Ruan (Sassuolo)AMIONE Bruno (Sampdoria)BROZOVIC Marcelo (Internazionale)DURICIC Filip (Sampdoria)PARISI Fabiano (Empoli)CALDIROLA Luca (Monza)DE SOUZA Matheus Henriqu (Sassuolo)DE VRIJ Stefan (Internazionale)EBOSELE Festy (Udinese)ELMAS Eljif (Napoli)MILENKOVIC Nikola (Fiorentina)MILINKOVIC SAVIC Sergej (Lazio): per avere, al 47° del secondo tempo, impedito la veloce ripresa del giuoco.: per avere, al 35° del secondo tempo, impedito la veloce ripresa del giuoco.