ATALANTA

BOLOGNA

CAGLIARI

EMPOLI

FIORENTINA

FROSINONE

GENOA

INTER

JUVENTUS

LAZIO

LECCE

MILAN

MONZA

NAPOLI

ROMA

SALERNITANA

SASSUOLO

TORINO

UDINESE

HELLAS VERONA

Si accende il calciomercato. La campagna trasferimenti 2023-24 per la Serie A parte ufficialmente il 1° luglio: da allora sarà possibile depositare i contratti in Lega. Non è stata ancora stabilita la data di chiusura delle trattative: dovrebbe essere il 31 agosto o l'1 settembre.. Nella prossima stagione non è prevista la sosta natalizia, non si giocherà il 26 dicembre, ma le squadre saranno in campo il 23 e il 30 dicembre, e poi anche il 6 gennaio. Questi tutti gli affari ufficiali, squadra per squadra, e le formazioni tipo.: Lammers (a, Sampdoria), Carnesecchi (p, Cremonese), Gollini (p, Napoli), Miranchuk (c, Torino), Zortea (d, Sassuolo), Cambiaghi (a, Empoli).: Lammers (a, Glasgow Rangers), Sportiello (p, Milan).: Musso; Toloi, Scalvini, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Lookman, Hojlund.: van Hoojdonk (a, Heerenveen).: Medel (c, svincolato), Sansone (a, svincolato), Kyriakopoulos (d, Sassuolo), Cambiaso (d, Juventus).: Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Lykogiannis; Dominguez, Schouten; Orsolini, Ferguson, Aebischer; Arnautovic.: Bellanova (d, Inter).: Bellanova (d, Torino).: Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Azzi; Di Pardo, Deiola, Makoumbou, Lella, Luvumbo; Lapadula: La Mantia (a, Spal).: Vicario (p, Tottenham), Cambiaghi (a, Atalanta), Pjaca (a, Juventus), Destro (a, svincolato), Akpa Akpro (c, Lazio), Satriano (a, Inter).: Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Piccoli, Caputo: Sabiri (c, Sampdoria).: Venuti (d, svincolato), Saponara (c, svincolato).: Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Cabral: Ricci (c, Karagumruk).: Lucioni (d, Lecce), Mulattieri (a, Inter), Cotali (d, Modena), Turati (p, Sassuolo), Ravanelli (d, Cremonese), Frabotta (d, Juventus), Sampirisi (d, Monza), Kone (c, Torino), Moro (a, Sassuolo), Marcianò (p, svincolato), Matarese (a, svincolato).: Vettorel; Oyono, Szyminski, Kalaj, Klitten; Gelli, Mazzitelli, Boloca; Insigne, Borrelli, Caso: Martin (d, Mainz), Favilli (a, Ternana), Cassata (c, Ternana).: Salcedo (a, Inter), Criscito (d, svincolato), Haps (d, Venezia), Buksa (a, Wsg Tirol).: Martinez; Dragusin, Bani, Vogliacco; Frendrup, Jagiello, Badelj, Strootman, Sabelli; Gudmundsson, Coda: Thuram (a, Borussia Monchengladbach), Salcedo (a, Genoa), Mulattieri (a, Frosinone), Sensi (c, Monza), Satriano (a, Empoli), Agoumé (c, Troyes), Fabbian (c, Reggina), Lazaro (d, Torino), Radu (p, Auxerre), Colidio (a, Tigre), Stankovic (p, Volendam), Vanheusden (d, AZ Alkmaar).: Skriniar (d, PSG), D'Ambrosio (d, svincolato), Dalbert (d, svincolato), Gagliardini (c, svincolato), Dzeko (a, Fenerbahce), Bellanova (d, Cagliari), Lukaku (a, Chelsea).: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, THURAM.: Cambiaso (d, Bologna), Weah (a, Lille), Lu. Pellegrini (d, Lazio), McKennie (c, Leeds), Zakaria (c, Chelsea), Rovella (c, Monza), Arthur (c, Liverpool), Frabotta (d, Frosinone), Ranocchia (c, Monza), Nicolussi Caviglia (c, Salernitana).: Cuadrado (c, svincolato), Di Maria (a, svincolato), Paredes (c, PSG).: Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; WEAH, Pogba, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa; Vlahovic.: Akpa Akpro (c, Empoli), Moro (a, Real Oviedo), Kamenovic (d, Sparta Praga), Jony (c, Gijon), A. Anderson (c, San Paolo).: Lu. Pellegrini (d, Juventus), Romero (a, svincolato), Radu (d, svincolato), Durmisi (d, svincolato).: Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.: Almqvist (a, Rostov), Lucioni (d, Frosinone): Falcone (p, Sampdoria), Umtiti (d, Barcellona), Colombo (a, Milan), Lucioni (d, Palermo), Oudin (c, Bordeaux).: Bleve; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Maleh; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.: Colombo (a, Lecce), Sportiello (p, Atalanta), Loftus-Cheek (c, Chelsea), Maldini (c, Spezia).: Bakayoko (c, Chelsea), Brahim Diaz (c, Real Madrid), Dest (d, Barcellona), Vranckx (c, Wolfsburg), Ibrahimovic (a, svincolato), Tatarusanu (p, svincolato).: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez, LOFTUS-CHEEK, Krunic, Messias, De Keteleare, Leao, Giroud.: Cittadini (d, Atalanta), Sampirisi (d, Frosinone), Carboni (d, Venezia).: Marrone (d, svincolato), Marlon (d, Shakhtar Donetsk), Rovella (c, Juventus), Ranocchia (c, Juventus), Sensi (c, Inter).: Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Ciurria, Machin, Pessina, Carlos Augusto; Colpani, Caprari; Petagna: Zanoli (d, Sampdoria).: Gollini (p, Atalanta), Ndombele (c, Tottenham), Bereszynski (d, Sampdoria).: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.: N'Dicka (d, Eintracht Francoforte), Aouar (c, Lione), Villar (c, Getafe), Shomurodov (a, Spezia), Vina (d, Bournemouth), Reynolds (d, Westerloo).: Tahirovic (c, Ajax), Missori (d, Sassuolo), Volpato (c, Sassuolo), Wijnaldum (c, PSG), Llorente (d, Leeds), Camara (c, Olympiacos), Coric (c, svincolato).: Rui Patricio; Mancini, Smalling, N'DICKA; Celik, AOUAR, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Belotti.: Piatek (a, Hertha Berlino), Nicolussi Caviglia (c, Juventus), Troost-Ekong (d, Watford).: Ochoa; Daniliuc, Ekong, Pirola, Mazzocchi; Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Kastanos, Dia.: Missori (d, Roma), Volpato (c, Roma), Kyriakopoulos (d, Bologna), Turati (p, Frosinone), Moro (a, Frosinone).: Zortea (d, Atalanta).: Consigli; MISSORI, Erlic, Ruan, Rogerio; Frattesi, Henrique; VOLPATO; Berardi, Pinamonti, Laurienté.: Popa (p, Voluntari), Bellanova (d, Cagliari), Kone (c, Frosinone), Verdi (c, Hellas Verona).: Ola Aina (d, svincolato), Adopo (c, svincolato), Gravillon (d, Reims), Miranchuk (c, Atalanta), Vlasic (c, West Ham), Lazaro (d, Inter).: Milinkovic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; BELLANOVA, Ilic, Ricci, Vojvoda; Radonjic, Karamoh; Sanabria.: Zemura (d, Bournemouth), Kamara (d, Watford), Brenner (a, Cincinnati), Zarraga (c, Athletic Bilbao): Udogie (d, Tottenham), Arslan (c, Melbourne City), Nestorovski (a, svincolato), Pereyra (c, svincolato).: Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ebosele, Samardzic, Lovric, Walace, ZEMURA; BRENNER, Beto.: Gaich (a, CSKA Mosca), Verdi (c, Torino).: Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Sulemana, Doig; Ngonge, Lazovic; Djuric.