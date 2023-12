Il 2023 volge al termine, per lasciare spazio al nuovo anno. Anche per quanto riguarda la Serie A è arrivato il momento di tirare le somme di quanto visto in questi 12 mesi. Guardando al mercato, il 2023 non ha visto le squadre italiane a fare spese folli, se rapportate ai numeri da capogiro della Premier League. Tuttavia, non sono mancati gli investimenti, soprattutto da parte delle big. Ma scendiamo nel dettaglio e andiamo a scoprire la top 10 degli acquisti più costosi della Serie A nel 2023, tenendo conto del mercato invernale della stagione 2022/23 e il mercato estivo della stagione in corso.



SCORRI LA GALLERY PER SCOPRIRE I COLPI PIU' COSTOSI DELLA SERIE A NEL 2023