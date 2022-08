Tutti vorrebbero sottrarsi aie, più in generale, ai pronostici tout court. Io, invece, no. Credo, infatti, che a prescindere dalla giustezza o meno della previsione, essa contribuisca al confronto e al dibattito che, nel calcio, sono il sale della discussione.e questo ha dato la stura a tutta una serie di commenti sarcastici e, ovviamente, anche offensivi nei miei confronti, da parte dei tifosi rossoneri. Poco male, ho la scorza dura e una convinzione:. Entrambe, intendo Napoli e Inter, erano più forti del Milan, ma si sono perse per strada, buttando punti e vantaggi decisivi. Scudetto regalato, dunque, non conquistato di forza o bellezza.e, per esempio, ildifficilmente concorrerà per uno dei quattro posti in Champions. È probabile che sia la, rinnovata da Mourinho, a infilarsi là davanti e a lottare, addirittura, per il primo posto.I nerazzurri perché hanno riabbracciato Lukaku e Lukaku è decisivo. I rossoneri perchè hanno mantenuto, sostanzialmente, la struttura dello scorso anno e hanno imparato a vincere. Hanno tutti un anno in più, che significa maturità ed esperienza. De Katelaere va scoperto e aspettato, ma - tanto per capirci - dovrebbe essere meglio di Brahim Diaz. Manca un’alternativa a centrocampo (Pobega, che è bravissimo, non basta) e, forse, un attaccante perchè Origi non segna molto. Tuttavia, a dimostrazione che il suo è il gioco più collettivo di tutta la serie A., visto che l’altro esterno (Gosens a sinistra) non ha ancora ingranato. Tuttavia Simone Inzaghi ha una rosa di primo livello: in porta Onana farà la concorrenza ad Handanovic e la resa dovrebbe essere più alta, in mezzo sono arrivati Asllani e Mkhitaryan, davanti sono rimasti come rincalzi sia Correa che Dzeko. E’ vero che Perisic non c’è più, ma è altrettanto vero che Gosens viene da una serie di infortuni e che deve solo ritrovare la forma. Poi volerà.Il problema potrebbe essere la continuità. Per il resto Mourinho ha a disposizione gli uomini che voleva, forse servirebbe un altro centrale (Bailly o Zagadou) per il resto c’è da scegliere quanto i giallorossi vogliano o possano essere offensivi.Prima di tutto perché l’arrivo più importante (Pogba) è già inficiato da un infortunio di lunga durata. In secondo luogo, perché manca un regista o centrocampista centrale. Se a questo aggiungiamo che Alex Sandro ha imboccato il viale del tramonto e che Vlahovic non ha alternative, né attaccanti di complemento, il quadro è desolante., come negli ultimi due anni, ha fatto con Pirlo e lo stesso Allegri.Fitto il plotone di chi deve evitare la. Lecce, Cremonese (le due neo promosse) Spezia, Verona, Salernitana, Empoli, Udinese.rischia un campionato anonimo come quello dello scorso anno.