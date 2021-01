Dopo il turno della Befana, saranno Benevento e Atalanta, due delle squadre più in palla, ad aprire sabato pomeriggio al Vigorito la terzultima giornata di andata della Serie A. I giallorossi di Inzaghi, attualmente decimi, hanno già raggiunto i 21 punti messi insieme in tutto il 2017-18, anno della loro unica apparizione in A. I trader, però, vedono una partita a senso unico, con l'Atalanta a comandare: il «2» bergamasco è a 1,53, il successo del Benevento è a 6,50, il pareggio è in quota a 4,20. Del resto, gli uomini di Gasperini sono tornati in modalità rullo compressore: nelle ultime sei giornate hanno travolto, tra le altre, Roma e Sassuolo e fermato la Juventus. Inoltre, da quattro turni consecutivi segnano due o più reti, per un totale di 14: ecco quindi che l’Over, a 1,49, si fa nettamente preferire all’Under, 2,63. L’unico precedente nel Sannio, il 18 aprile 2018, finì 3-0 per la squadra di Gasperini: lo stesso punteggio, sabato, si gioca a 12 mentre il 2-0 per i padroni di casa, identico risultato di due delle ultime tre vittorie dei ragazzi di Inzaghi, pagherebbe 35 volte la posta.