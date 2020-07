Un successo, fondamentale sulla strada per la salvezza, dopo nove gare di astinenza. L’Udinese, espugnando ieri l’Olimpico giallorosso, ha fatto un passo decisivo nella lotta per restare in Serie A. I friulani, ora a + 6 sulla zona retrocessione, secondo gli analisti sono praticamente certi, o quasi, di disputare il prossimo anno la ventiseiesima stagione consecutiva nella massima serie: la salvezza dell’Udinese, riferisce Agipronews, è in lavagna a 1,05 mentre l’incubo retrocessione è lontano a 7,50. Il prossimo turno, poi, propone un altro crocevia fondamentale, lo scontro diretto con il Genoa, attualmente quart’ultimo e solo un punto sopra la zona calda. Alla Dacia Arena, Lasagna e compagni partono favoriti secondo gli analisti visto che il loro successo è dato a 2,30 mentre quello dei rossoblù, che non battono i bianconeri in campionato dal 2016, è a 3,25.