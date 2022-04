La sera del possibile sorpasso si è trasformata in una notte da dimenticare al più presto per l’Inter, battuta in casa del Bologna e sotto di due punti in classifica rispetto al Milan. In un finale di campionato che non concede più errori i rossoneri di Pioli ora sono davanti sulla lavagna scommesse antepost di Betaland e si giocano campioni d'Italia a 1,80, mentre l'Inter passa da essere la favorita a quota 1,35 a seconda opzione a 1,95. Non si escludono i miracoli e per ora altre due squadre sono ancora in gioco: il Napoli è proposto a 150, la Juventus è a 300. In zona retrocessione torna a sperare la Salernitana, terzultima grazie a tre vittorie di fila, anche se i campani sono ancora a rischio: il Venezia è ultimo con 22 punti e la retrocessione è bancata a 1,05, Genoa e Salernitana hanno 25 punti, ma i campani devono recuperare un'altra partita. Per ora i liguri rischiano di più a 1,25, mentre la formazione di Nicola è proposta a 1,55. Tremano il Cagliari a 2,25 e la Sampdoria a 2,50. In vista della prossima giornata, la trentacinquesima, sabato ci sarà un derby particolarmente caldo tra Sampdoria e Genoa, con i blucerchiati avanti a quota 2,60 a Marassi. Milan-Fiorentina vede i rossoneri favoriti a 1,65, così come l'Inter ha dalla sua i pronostici della vigilia in casa dell'Udinese per un segno 2 a 1,55. La Lazio cerca punti contro lo Spezia ma ormai non si può dare nulla per scontato e la squadra di Sarri si gioca a 1,68, mentre la Roma dopo la gara con il Leicester affronta il Bologna, che si esalta contro le big. I giallorossi si giocano comunque vincenti a 1,43. Il Napoli deve ritrovare la vittoria e contro il Sassuolo è proposto a 1,47 mentre la Juventus ha sulla carta il compito più facile, al punto che il segno 1 contro il Venezia viaggia sotto quota 1,20.S