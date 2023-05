. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Milan - Sampdoria, in programma sabato 20 maggio 2023 alle ore 20.45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano.Rafael Leao è risultato il più votato dai tifosi sul sito http://serieapotm.easports.com/, superando campioni del calibro di Lautaro Martinez (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Simone Verdi (Hellas Verona), Mattia Zaccagni (Lazio).La cinquina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 28ª alla 32ª della Serie A TIM 2022/2023.“Per la seconda volta in questa stagione Rafael Leao conquista il premio come miglior calciatore del mese, dimostrando ancora una volta di essere ormai una stella di livello assoluto - ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A -. Lo stile esuberante, la ricerca della giocata spettacolare e l’atteggiamento positivo, oltre alle grandissime qualità tecniche, ne fanno uno dei calciatore più ammirati del nostro campionato, in particolare dalle giovani generazioni, che ne emulano le gesta tanto sui campi reali, quanto su quelli virtuali su EA SPORTS FIFA 23”.