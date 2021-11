Promette emozioni Sassuolo-Napoli che torneranno ad incontrarsi domani sera alle 20:45 nella partita infrasettimanale prevista per la quindicesima giornata del massimo campionato. Entrambe sono reduci da due importanti successi: i padroni di casa dal 3 a 1 rifilato a San Siro all’ex capolista Milan, gli ospiti dal rotondo successo casalingo per 4 a 0 contro la Lazio. Squadre con il vento in poppa, si legge in una nota, ma divise in classifica da ben diciassette punti che potrebbe dirla lunga sul reale valore tecnico di entrambe soprattutto per i campani che guidano la classifica con trentacinque punti all’attivo e non nascondono il desiderio di allungare le distanze dalle due milanesi che seguono a ruota. La passata stagione nei due confronti diretti bilancio fortemente positivo per la formazione allenata quest’anno da Alessio Dionisi che si impose nel capoluogo campano per 2 a 0 e, a tempo praticamente scaduto al “Mapei Stadium”, siglò con Caputo dal dischetto il meritato 3 a 3 al termine di una intensissima partita sconsigliata per i deboli di cuore. Capolista favorita sulla lavagna che offre il 2 non proprio basso a 1,83, a fronte del 3,80 offerto per l’1 del Sassuolo e con l’X che moltiplica per 3,95.