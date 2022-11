In Serie A, alla pausa per i mondiali in Qatar, la situazione sembra già delineata. Il Verona, sconfitto anche dallo Spezia, ha totalizzato solamente cinque punti in 15 giornate, e occupa attualmente l'ultima posizione in graduatoria. Per i betting analyst proprio la squadra di Bocchetti è una delle candidate alla retrocessione in Serie B a 1,40, così come la Sampdoria penultima a 6 punti. A rischiare più di tutte però è la Cremonese, terzultima a 7 punti, per cui la retrocessione si gioca a 1,25. Attualmente in zona sicura, ma non così tranquille, sono Spezia a 2,50 e il Lecce a 3, mentre quest'anno si prospetta più sereno per la Salernitana, che dopo il miracolo di un anno fa vede la discesa in cadetteria a 10, al pari del Monza mentre per l'Empoli la retrocessione vale 7,50 la posta.